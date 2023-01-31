"السديس" يشيد بجهود الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بجهود الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال اجتماع لجنة تطوير تجربة ضيوف الرحمن.
وأشاد بجهود الهيئة، قائلًا إن لها أثرًا ملحوظًا في تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتطوير الخدمات المقدمة لسكان مكة المكرمة وضيوف الرحمن.
وبيّن "السديس" بأن أعمال الهيئة جاءت من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتسارع العمل في تهيئة مكة والمشاعر والاستمرار لتقديم ما هو أفضل بتوجيه ومتابعة القيادة الحكيمة، سائلًا المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وبلاد المسلمين.