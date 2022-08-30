سلاح الجيش الأمريكي بأيدي زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وأشار إلى مقاومته للكسر عند السقوط من مسافة لا بأس بها، وكذلك تحمُّله درجات حرارة عالية.. مبينًا أنه تم تعريض المسدس لاختبارات تحمُّل، أظهرت نتائجها نجاحًا غير مسبوق؛ إذ اختُبر بإطلاق 2000 رصاصة من مسدس واحد لم يشهد خلالها أي تعليق أو ذوبان لأجزائه أو ارتفاع بدرجة حرارة.