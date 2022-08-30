سلاح الجيش الأمريكي بأيدي زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

استحوذ سلاح الجيش الأمريكي المعروض في جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي على لقب المسدس الأكثر تفضيلاً لدى هواة امتلاك المسدسات الفردية. وأثار وجود المسدس زوَّار المعرض للتعرُّف على مواصفاته عن قرب، واختبار خفة وزنه، وإمكانياته في التحمُّل والقوة، وسعره.
وأكد المسوِّق فهد بن فيصل جودة مسدس الجيش الأمريكي بالامتيازات التي يحملها، مضيفًا بأن المسدس من عيار 9 ملم، ومصنوع من مادة أكسبته قوة وصلابة وخفة، ويستطيع حمل 21 طلقة في مخزنه دفعة واحدة، وهذا العدد لم تتمكن من حمله أسلحة بوزنه.
وأشار إلى مقاومته للكسر عند السقوط من مسافة لا بأس بها، وكذلك تحمُّله درجات حرارة عالية.. مبينًا أنه تم تعريض المسدس لاختبارات تحمُّل، أظهرت نتائجها نجاحًا غير مسبوق؛ إذ اختُبر بإطلاق 2000 رصاصة من مسدس واحد لم يشهد خلالها أي تعليق أو ذوبان لأجزائه أو ارتفاع بدرجة حرارة.
وأوضح أن سلاح الجيش الأمريكي يحمل تأمينًا ضد إطلاق النار من جهتين، وقد صُنع النيشان من الحديد. مبينًا أنه صُمم بشكل يسمح بتعديله، وإضافة (رد دوت) لإصابة الهدف، وليزر، ويقبل إكسسوارات المسدسات، وهو أحد أفضل الطرازات من عائلة P320.
يُذكر أن مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) اعتمدت هذا النوع من المسدسات لإمكانية تبديل مقبضه ليتناسب مع أحجام أيادي مستخدميه، وصرفت في عام 2020 أكثر من 50 ألف مسدس لقواتها.