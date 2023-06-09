رضيع يعاني التهاباً بكتيرياً دموياً في القلب.. ومستشفى الولادة ببيشة ينقذ حياته

يُشار إلى أنه خلال شهر مايو 2023م، تم استقبال عدد (4497) مستفيدًا في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد (4133) مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى (846)، فيما تمّ إجراء (512) عملية جراحية.