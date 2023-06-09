رضيع يعاني التهاباً بكتيرياً دموياً في القلب.. ومستشفى الولادة ببيشة ينقذ حياته

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إنقاذ حياة طفل رضيع كان يعاني التهاباً في عضلة القلب ونزولاً حاداً في كمية ضخ الدم.
وقالت "صحة بيشة": وصل الطفل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني انقطاع التنفس وزرقة حدثت له بمنزله، وفور وصول الحالة تمّ الإسعاف وتنويمه بالعناية المركزة.
وأضافت: بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتشخيصية تبيّن وجود التهاب بكتيري دموي والتهاب في عضلة القلب ونزول حاد في كمية ضخ الدم، تمّ وضعه على التنفس الاصطناعي، ووصف مضادات بكتيرية وأدوية مناعية.
وأشارت إلى أنه بعد ايقاف استخدام الأدوية المناعية تدريجياً، لاحظ الفريق المعالج تحسّناً في أداء عضلة القلب، وتمّ نزع أنبوب التنفس الاصطناعي ومتابعة حالته الصحية إلى أن خرج من المستشفى بصحة جيدة.
يُشار إلى أنه خلال شهر مايو 2023م، تم استقبال عدد (4497) مستفيدًا في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد (4133) مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى (846)، فيما تمّ إجراء (512) عملية جراحية.