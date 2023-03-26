التوسعة الأكبر والتطوير يتواصل.. مظاهر من عناية القيادة بالمدينة وحرمها ومعالمها

وتستمد المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنوّرة أهميتها من ارتباطها الوثيق بالسيرة النبوية الشريفة، وعدد من المواقع المرتبطة بالفترة الإسلامية، كمحافظة العلا التي تضم بين جنباتها آثاراً عديدة، ومن أبرز مساجد المدينة المستهدفة بالتطوير مسجد بني حرام الذي لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف أكثر من 1.68 كم، وهو من المساجد التي صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في موضعها، وكان بناؤه الأول من حجارة الحرة البازلتية المنقوشة، ويهدف المشروع من تطوير المسجد ملاءمة المتغيرات الطارئة عليه بين الحقب التاريخية القديمة والحديثة، وتبلغ مساحته قبل الترميم 226.42 م²، وتزيد بعد التطوير 10م²، فيما تقف طاقته الاستيعابية عند 172 مصلياً قبل التطوير وبعده.