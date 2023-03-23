السديس يوصي ببذل أقصى الجهود وأجود الخدمات لخدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.
وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.
وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، تزامناً مع وصول المعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعاً الشكر لولاة الأمر-حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.