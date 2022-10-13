من بينها حدود الحرمين وقمم الجبال.. تعرف على المواقع التي لا يجوز اكتساب ملكية الأرض فيها

أوضحت منصة "إحكام" المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وبيّنت المنصة أن تلك المواقع تتمثل في الأملاك العامة الصادر بها صكوك ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها والمرافق والخدمات العامة، ومسارات ومحطات الكهرباء ومواقع الخامات المعدنية.
وأضافت أن مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة والمواقع الأثرية ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض ضمن نطاق منع التملك، وكذلك حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية وأراضي المراعي والغابات والمشاعر المقدسة وقمم الجبال والأراضي الساحلية ومحميات الحياة الفطرية وأراضي المتنزّهات البرية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
يشار إلى أن مهلة التقديم على منصة "إحكام" لإثبات تملك العقارات تنتهي بتاريخ 5/ 5/ 1444هـ.