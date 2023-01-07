"إكسبو الحج" يناقش الإجراءات الإلكترونية وعلى رأسها "مبادرة طريق مكة"

وتُعدّ مبادرة طريق مكة نموذجًا لبرامج رؤية السعودية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تسهيل رحلة الحج على ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم إلكترونيًّا، مرورًا بخدمات الاستقبال والوصول في المطارات في المملكة العربية السعودية، وانتهاءً بالإجراءات الإلكترونية المساعدة في مغادرتهم إلى بلدانهم، وشملت في مرحلتها الأولى 5 دول "باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنغلاديش".