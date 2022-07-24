"الإنتاج الإعلامي" بالمعهد الملكي بالرياض يواصل جهوده لخدمة التدريب التقني





وأوضح أن القسم نفذ صيانة وإصلاح جميع آلات الطباعة، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، ووفر أكثر من 100 ألف ريال، والخاص بالصيانة والإصلاح لأكثر من 60 ألف ورقة، بمختلف المقاسات والأحجام لإدارة المعهد، ولديوان المؤسسة بمختلف إداراته، والمنشآت التدريبية.