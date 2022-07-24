"الإنتاج الإعلامي" بالمعهد الملكي بالرياض يواصل جهوده لخدمة التدريب التقني

يواصل قسم الإنتاج الإعلامي بالمعهد الملكي الثانوي الصناعي بالرياض، جهوده في خدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال تقديم المطبوعات على مدار العام.
ونفذ منسوبو قسم الإنتاج الإعلامي تصميم وطباعة التقويم الخاص بالمؤسسة للعام التدريبي 1444/ 1445هـ الموافق 2022/ 2023م، وتم توزيعه على كل الإدارات في مبنى ديوان المؤسسة والوحدات التدريبية في جميع مناطق المملكة.
وقال رئيس القسم المهندس صالح بن إبراهيم السيف: إن قسم الإنتاج الإعلامي يعمل على تلبية احتياجات الإدارات في ديوان المؤسسة.
ونوه إلى دعم ومتابعة مدير المعهد خالد النصار للقسم، مؤكدًا أهمية التقويم لجميع أعضاء هيئة التدريب في متابعة أعمالهم ووضع الخطط الدراسية والتدريبية.
وأوضح أن القسم نفذ صيانة وإصلاح جميع آلات الطباعة، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، ووفر أكثر من 100 ألف ريال، والخاص بالصيانة والإصلاح لأكثر من 60 ألف ورقة، بمختلف المقاسات والأحجام لإدارة المعهد، ولديوان المؤسسة بمختلف إداراته، والمنشآت التدريبية.
كما تم توفير فرص توظيف لخريجي القسم في عدد من الشركات.