الأحد.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تطلق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة

وتتضمن الحقيبة تعريفًا لكل قدرة من هذه القدرات، إضافة إلى بعض التمارين والأنشطة المحققة، كما تأتي هذه القدرات كمتطلبات أساسية لمن أراد أن يكون مواطنًا عالميًّا يسهم في تحقيق الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، ووافقت عليها كل دول العالم تقريبًا، كما تتناسق هذه القدرات مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني.