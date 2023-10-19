حضور الصناعيين يثري ختامَ معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية

من جهته أكد المشرف العام على المعرض أحمد مجاهد، أن المعرضين شهدا توقيعَ اتفاقيات بأكثر من مليار ريال؛ مما يدلّ على الاهتمام الكبير بحجم الاستثمار في السوق السعودي، فضلًا عن زيادة الطلب من الشركات العالمية للمشاركة في الدورتين الحاليتين؛ مما يؤكّد على التطور الكبير للمعرض مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه سيجري خلال الفترة الحالية الاستعداد والتجهيز للدورات القادمة عبر زيادة العارضين والدول المشاركة.