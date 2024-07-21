شكاوى المسافرين لـ "هيئة الطيران" تكشف عن تصنيف المطارات ومقدمي خدمات النقل الجوي

وأوضحت الهيئة أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية (900) شكوى، مبينةً أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (12) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 99%، بينما حلَّت طيران ناس ثانيًا بواقع (14) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (18) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96٪، وذلك وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يونيو عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.