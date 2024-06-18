للمرة الأول بجامعة شقراء.. تفعيل القبول في برامج نوعية

وفي التفاصيل، أعلنت جامعة شقراء عن تفعيل القبول في برنامج البكالوريوس في تخصصات الطب والجراحة والقانون للطالبات بعدما كان القبول مقتصرًا على الطلاب في تلك التخصصات.