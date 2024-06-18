للمرة الأول بجامعة شقراء.. تفعيل القبول في برامج نوعية

أعلنت جامعة شقراء عن تفيعل القبول في برامج نوعية للمرة الأولى منذ افتتاحها، لتضاف إلى البرامج السابقة الموجودة في الجامعة.
وفي التفاصيل، أعلنت جامعة شقراء عن تفعيل القبول في برنامج البكالوريوس في تخصصات الطب والجراحة والقانون للطالبات بعدما كان القبول مقتصرًا على الطلاب في تلك التخصصات.
كما أعلنت الجامعة عن فتح القبول في كلية الشريعة للطلاب والطالبات، فيما أعلنت عن فتح القبول في علم البيانات للطالبات.
وفي مجال برامج الدبلوم أعلنت الجامعة عن فتح القبول في برنامج إدارة السياحة لللطلاب.
وبهذا تنضم هذه البرامج النوعية للبرامج التي تقبل فيها الجامعة خلال السنوات الماضية.