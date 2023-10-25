وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي السيّد فيليه تافيو، في مقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة السيدة أنو ايريكا فيليانين، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.