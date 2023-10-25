وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي السيّد فيليه تافيو، في مقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة السيدة أنو ايريكا فيليانين، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ورحب الحقيل بمعالي وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا والوفد المرافق له، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان" ومجالات المُدن الذكية، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول المتاحة وأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات البناء الحديث.
وأثنى الوزير الفنلندي خلال اللقاء بالنقلات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى مختلف المجالات، متمنياً أن تستمر العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.
وفي ختام اللقاء، أشاد معالي الوزير الحقيل بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون المستمر بينهما في كافّة المجالات، متمنياً الاستمرار في تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
يذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زار في شهر مارس الماضي جمهورية فنلندا، والتقي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين والوزراء لبحث سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين المملكة وفنلندا في العديد من المجالات.
وكان الحقيل، قد شهد على هامش ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي الذي استضافته العاصمة أوسلو في مارس الماضي؛ توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والفنلندية في مجالات الإسكان والحلول الهندسية والطاقة المتجددة، واتفاقيات أخرى في مجالات تقنيات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأنظمة البيئية.