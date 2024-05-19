17 جهة تتطوع لخدمة قطاع العمرة وتفعيل التجربة الإثرائية للمعتمرين

من جهته، أوضح فيصل اللهيبي، صاحب مبادرة تطوع قطاع العمرة لـ"سبق"، أن تطوع 17 من أصل 143 منشأة عاملة في قطاع العمرة بعد انعقاد اجتماع قطاع العمرة عقب نجاح موسم العمرة، يتواءم مع الأهداف والتوجيهات التي تضعها قيادتنا الرشيدة، ضمن مرتكزات رؤيتها المباركة 2030م، ومن أهمها الوصول إلى 30 مليون معتمر، إلى جانب ترك الأثر الملموس على المعتمر، سواء الأثر الديني أو الاقتصادي أو التاريخي.