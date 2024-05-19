17 جهة تتطوع لخدمة قطاع العمرة وتفعيل التجربة الإثرائية للمعتمرين

تصدرت 17 جهة من أصل 143 جهة عاملة في قطاع العمرة للتطوع لخدمة القطاع والنهوض به؛ لرفع مستوى تطبيق وتفعيل التجربة الإثرائية لمراحل تنقُّل المعتمرين كافة، والنهوض بخدمات وإمكانيات هذا القطاع الحيوي الذي يخدم الملايين من المعتمرين.
من جهته، أوضح فيصل اللهيبي، صاحب مبادرة تطوع قطاع العمرة لـ"سبق"، أن تطوع 17 من أصل 143 منشأة عاملة في قطاع العمرة بعد انعقاد اجتماع قطاع العمرة عقب نجاح موسم العمرة، يتواءم مع الأهداف والتوجيهات التي تضعها قيادتنا الرشيدة، ضمن مرتكزات رؤيتها المباركة 2030م، ومن أهمها الوصول إلى 30 مليون معتمر، إلى جانب ترك الأثر الملموس على المعتمر، سواء الأثر الديني أو الاقتصادي أو التاريخي.
وأضاف "اللهيبي" بأن قطاع العمرة يشهد دعمًا غير مسبوق من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع العمرة، التي تسعى إلى تطوير القطاع بشكل شامل، وتحسين خدمات الحج والعمرة، ومن أبرزها زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وتطویر البنیة التحتیة، وتحسین جودة الخدمات، وزیادة الاستدامة والأمان، وتطویر الكفاءات البشریة، وتعزیز التعاون الدولي في مجال العمرة، من خلال التعاون مع الجھات الدولیة المعنیة بشؤون الحج والعمرة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحسین وتطویر القطاع على المستوى العالمي.
واختتم "اللهيبي" بتقديم قطاع العمرة الشكر والتقدير لمعالي وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، على جهوده المبذولة في تجويد الخدمات لضيوف الرحمن، وعلى دعمه لقطاع العمرة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.