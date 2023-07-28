"الكناني": ‏400 مدرسة طبَّقت "الأسورة الذكية".. وأسعارها تتراوح بين 12 و15 ريالاً

وتفصيلاً، أوضح "الكناني" في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع أن هذه الأسورة، أو البطاقات الذكية، ستُنهي معاناة الآباء سابقًا مع صرف النقود، مشيرًا إلى أنه سيتم شحن البطاقات أو الأسورة بمبلغ مُعيَّن من خلال تقنية NFC، وإذا قرَّبها الطالب من الجهاز في المقصف المدرسي تظهر بياناته كاملة أمام البائع، وتتم عمليات الشراء بشكل سريع.