"الكناني": ‏400 مدرسة طبَّقت "الأسورة الذكية".. وأسعارها تتراوح بين 12 و15 ريالاً

"الكناني": 400 مدرسة طبَّقت "الأسورة الذكية".. وأسعارها تتراوح بين 12 و15 ريالاً
كشف المستشار التقني عادل الكناني عن أهمية الأسورة الذكية التي ستساعد أولياء الأمور على تنظيم عمليات البيع لأبنائهم في المدارس.
وتفصيلاً، أوضح "الكناني" في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع أن هذه الأسورة، أو البطاقات الذكية، ستُنهي معاناة الآباء سابقًا مع صرف النقود، مشيرًا إلى أنه سيتم شحن البطاقات أو الأسورة بمبلغ مُعيَّن من خلال تقنية NFC، وإذا قرَّبها الطالب من الجهاز في المقصف المدرسي تظهر بياناته كاملة أمام البائع، وتتم عمليات الشراء بشكل سريع.
وأضاف: يمكن لولي أمر الطالب من خلال التطبيق توزيع المصروف على أبنائه يوميًّا أو أسبوعيًّا أو شهريًّا، أو لفصل دراسي كامل. لافتًا إلى أن الأسورة الذكية طُبِّقت في نحو 400 مدرسة في جدة والرياض والشرقية، وكانت ردود الأفعال جيدة.
وقال: يمكن من خلال التطبيق تنظيم عمليات التغذية للأبناء في المقاصف المدرسية، وهي تراعي وتناسب من لديهم سمنة مفرطة أو سكري أو حساسية من بعض الأطعمة؛ إذ يستطيع الآباء منع أصناف الأكل التي تسبب الحساسية أو التعب لأبنائهم؛ وبالتالي مراقبة نوعية الأطعمة المقدمة لهم في المدرسة.
وشرح فكرة التطبيق بأنها عبارة عن منظومة متكاملة، تتضمن حسابًا لولي الأمر والمدرسة والمقصف والطالب، ومن خلال الهوية يدخل الأب، ويسجل أبناءه في حسابه، ويشحن أرصدتهم بمبالغ مُعيَّنة. موضحًا أن هناك مدارس تستخدم الأسورة الذكية، وأخرى البطاقات، أو رقمًا معينًا، وتظهر جميع معلومات الطالب الصحية. وفي حال نسي ولي الأمر شحن البطاقة لابنه فإن إدارة المدرسة مخولة بإيداع مبلغ يتم سحبه لاحقًا من رصيد الأب.
وتحتوي الأسورة الذكية على مميزات، منها قائمة بجميع أنواع الطعام وأصناف الأكل بالمقصف المدرسي، والسعرات الحرارية.
وتتراوح أسعار الأسورة بين 12 و15 ريالاً. وطُبق ذلك في مدارس بالرياض وجدة والمدينة المنورة وحفر الباطن.