الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على معظم مناطق المملكة حتى الخميس

أعلن "المركز الوطني للأرصاد" عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للغبار، تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير، والباحة، وحائل، والقصيم، ونجران، وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.