"بن معمر": مؤسسة الملك "عبدالعزيز للدراسات والعلوم" بالمغرب يرتادها يوميًّا 600 باحث

وتَضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشةَ برنامج عمل المؤسسة للسنة القادمة (2023)، ومشروع ميزانيتها لنفس السنة، ومجموع الأنشطة والخطط المكتبية والثقافية والعلمية التي تهدف لخدمة الباحثين في المغرب وفي كل العالم العربي؛ إذ تتولى مكتبة المؤسسة العناية بالتراث الحضاري للغرب الإسلامي، كما تشكل منارة علمية وجسرًا يربط الثقافة العربية الإسلامية بثقافات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وتُعد واحدة من كبريات المكتبات الأكاديمية في المنطقة المغاربية.