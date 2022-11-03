عقارات الدولة توقع عقداً استثمارياً بقيمة تجاوزت 500 مليوناً جنوب جدّة

من جهته أكّد معالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، و تعظّيم دورها التنموي والاقتصادي، مبيناً أنَّ الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، و تعمل على تحويلها إلى فرصٍ استثمارية، من خلال توفير أراضي مناسبة، وضخها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً أنَّ مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.