شاهد..أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند تمنح أرفع أوسمتها لـ"آل الشيخ"

منحت جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند وسامها من الطبقة الأولى لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تقديراً من الجمعية لجهوده الكبيرة والمتواصلة في نشر الدعوة إلى الله وإسهاماته في خدمة العقيدة ونشر المنهج الوسطي المعتدل، وتعزيز روح التعاون بين المؤسسات العالمية لنشر التسامح وثقافة الحوار بين أتباع الحضارات العالمية.
جاء ذلك في مراسم رسمية اليوم الجمعة، في العاصمة نيودلهي، حيث سلم أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند أصغر علي إمام مهدي السلفي، الوسام للملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند بدر بن ناصر البجيدي، وبحضور المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالله بن يتيم العنزي وعدد من المسئولين والشخصيات.
وأكد أمير جمعية ،خلال مراسم التسليم، أن هذا الوسام والتكريم المستحق للوزير اعترافا من الجمعية بكافة أعضائها بعموم الهند بدوره المميز والمؤثر في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز التعاون بين المؤسسات العالمية لنشر التسامح وثقافة الحوار وسعيه الدؤوب لكل ما يخدم الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، معبراً عن اعتزاز الجمعية بهذا المنح لهذه الشخصية العالمية من المملكة العربية السعودية رائدة العالم الإسلامي التي تقوم بدورها الرائد في خدمة المسلمين بالعالم.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد حقق العديد من الأوسمة العالمية في عدد من دول العالم نظير خدماته وإسهاماته في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتصدي للجماعات المتطرفة، إلى جانب منحه الدكتوراه الفخرية من أكبر جامعة إسلامية في جمهورية إندونيسيا تقديراً لإسهاماته العلمية والدعوية في خدمة الإسلام.
يشار إلى أن جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند تعتبر من أقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية؛ حيث تم تأسيسها قبل 117 عاماً وينتمي لها أكثر من 30 مليون شخص في مختلف ولايات الهند وترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع المملكة.