شاهد..أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند تمنح أرفع أوسمتها لـ"آل الشيخ"

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد حقق العديد من الأوسمة العالمية في عدد من دول العالم نظير خدماته وإسهاماته في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتصدي للجماعات المتطرفة، إلى جانب منحه الدكتوراه الفخرية من أكبر جامعة إسلامية في جمهورية إندونيسيا تقديراً لإسهاماته العلمية والدعوية في خدمة الإسلام.