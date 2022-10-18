"الفضلي" يدشن الهوية البصرية لمركز "وقاء"

وتشارك في المعرض نحو 45 دولة وأكثر من 450 شركة وعدد من الجهات المحلية والدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية بوصفها إحدى ركائز تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث ستُعرَض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة.