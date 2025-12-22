مقاعد الدراسة لم توقف الطموح.. وافي وماجد بين التحصيل العلمي وتجارة الإبل

بدأت الحكاية حين كان وافي العتيبي، وهو طالب في المرحلة الثانوية اليوم، يرافق والده في صغره إلى سوق الإبل، يتأمل مواطن الجمال، ويتعرف إلى تفاصيل الاقتصاد الذي يميز هذا القطاع التراثي. ويستعيد وافي تلك البدايات قائلاً: بدأت تجربة الاستثمار في قطاع الإبل منذ المرحلة الابتدائية عندما كنت أرافق والدي لسوق الإبل، وبعد فترة قررت أن أنخرط في هذا المجال لوحدي، حيث اشتريت ناقة وكسبت فيها حوالي ألفي ريال. بعدها عزمت على الاستثمار في هذا المجال المربح، وها أنا اليوم أتواجد بالصياهد في سوق الإبل أشتري وأبيع.