تماشياً مع رؤية المملكة 2030 : ريسبونس بلس القابضة توسّع أعمالها في المملكة العربية السعودية

ويعلق الرائد توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة على هذا الإنجاز المميز بقوله: "لقد وضعت رؤية 2030 للقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية المملكة على طريق النمو المتسارع، مما دفع جميع القطاعات إلى الأداء بكامل طاقتها لتحقيق أهداف محددة بدقة، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية. ومع خصخصة خدمات الرعاية الصحية الحكومية وزيادة نماذج تقديم الرعاية الصحية بمشاركة القطاعين العام والخاص، يكتسب القطاع الخاص أرضية راسخة في المملكة، ونعتقد أنه يمكننا لعب دور رئيسي في حركة النمو والتطور. يُعدّ افتتاح أول مركز إسعاف متخصص ومركز التدريب الطبي في الرياض أحد المبادرات العديدة التي اتخذناها لإثبات التزامنا تجاه المملكة وسنحرص على تطوير توسعنا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير من الآن فصاعداً".