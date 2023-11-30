افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق السلام بالمدينة المنورة

ويمثل المشروع، جانبًا من جهود أمانة المدينة المنورة لتهيئة الطرق المحورية الداخلية؛ حيث أجرت خلال شهر أكتوبر الماضي 886 اختبارًا للتحقق من جودة الطرق، تَضمنت رفع 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الإسفلت، و100 عينة من الخرسانة، و49 عينة من التربة، وعمل 886 اختبارًا لقياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.