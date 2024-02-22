أمين "الشورى": الدولة ازدهرت على مدى 3 قرون فكانت ظلاً وارفاً لمن يعيش فيها

رفع الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.
وأكد أن هذا اليوم المبارك نستذكر به السيرة الخيرة العطرة والملاحم الكبرى التي سطرها الإمام محمد بن سعود ورجاله الأوفياء المخلصون في تأسيس هذه الدولة المباركة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتأسيس هذا البلد العظيم مواجهين المخاطر والصعاب والأحداث العظام حتى أقاموا هذا الكيان بمنهج مستمد من الشريعة الإسلامية، كل ذلك يبعث فينا -نحن السعوديين- الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم وتاريخه المجيد.
وأوضح أن هذه الدولة المباركة على مدى ثلاثة قرون نمت وازدهرت فكانت ظلاً وارفاً لمن يعيش فيها، وحضناً آمناً لمن يسكن فيها، سارت على ذلك حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين فغدت موطن التطور والنماء، والخير والرخاء، والقيادة والريادة.
وأكد أمين عام مجلس الشورى أن المملكة تعيش في مرحلة تطور ونمو مزدهر انطلاقاً من قاعدة سياسية قوية ومن مكانة عالمية وريادية ورؤية طموحة قادت البلاد إلى مراحل متقدمة وكبيرة وباتت تعانق السحاب في ظل قيادة عظيمة وضعت الإنسان أولاً وتلبية احتياجاته أساساً، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها ونماءها في ظل قيادتها وشعبها إنه سميع مجيب.