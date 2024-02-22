أمين "الشورى": الدولة ازدهرت على مدى 3 قرون فكانت ظلاً وارفاً لمن يعيش فيها

وأكد أن هذا اليوم المبارك نستذكر به السيرة الخيرة العطرة والملاحم الكبرى التي سطرها الإمام محمد بن سعود ورجاله الأوفياء المخلصون في تأسيس هذه الدولة المباركة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتأسيس هذا البلد العظيم مواجهين المخاطر والصعاب والأحداث العظام حتى أقاموا هذا الكيان بمنهج مستمد من الشريعة الإسلامية، كل ذلك يبعث فينا -نحن السعوديين- الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم وتاريخه المجيد.