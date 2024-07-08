"تعليم الرياض" تحصد 19 مركزاً متقدماً في "مسابقة المهارات الثقافية"

وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع؛ إلى أهمية هذه المسابقات لنشر المجالات الثقافية المتنوعة واكتشاف المواهب والمهارات التي يتمتع بها طلاب وطالبات المملكة وتنميتها والتشجيع على ممارستها والاستمرار فيها بالتشجيع والتحفيز من الأطراف كافة، مبيناً أن مسابقة المهارات الثقافية استهدفت طلاب وطالبات المملكة إيماناً بالقدرات الإبداعية للأجيال الناشئة ومشاركتهم في صُنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون، وتُسهم في رفع مستوى ارتباط الطلاب والطالبات بالثقافة والفنون.