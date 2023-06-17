محليات

ضبط 6 مواطنين بتبوك اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة "وكرًا لترويج المخدرات"

عبر دوريات الأمن.. وضُبِط بحوزتهم ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبلغ مالي
ضبط 6 مواطنين بتبوك اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة "وكرًا لترويج المخدرات"

قبضت دوريات الأمن العام بمنطقة تبوك على (6) مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة، وكرًا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضُبِطَ بحوزتهم ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع، الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

الإمفيتامين
الحشيش
دوريات الأمن العام

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