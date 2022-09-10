"البازعي": ‏الموسيقى ستكون خلال عامين ضمن مناهج التعليم من رياض الأطفال

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المراحل الأولى قريبًا بإذن الله حيث سيكون تعليم الموسيقى حضوريًا في المدرسة والفصول والحصص الدراسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العامين المقبلين، حيث ستكون البداية في صفوف رياض الأطفال والصفوف الأولية، ثم تتدرج إلى أن تصل إلى بقية المراحل الدراسية.