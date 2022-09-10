"البازعي": ‏الموسيقى ستكون خلال عامين ضمن مناهج التعليم من رياض الأطفال

أعلن الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، أن مادة الموسيقى ستكون خلال عامين ضمن مناهج التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف الدراسية.
وتفصيلاً تحدث "البازعي" في مداخلة مع قناة الإخبارية عن خطوات إدراج الموسيقى في مناهج التعليم العام قائلاً: "بدأنا بنشاط لا منهجي عبر منصة مدرستي، والدراسات بين وزارتي التعليم والثقافة جارية على قدم وساق لتأهيل المعلمين وتصميم المناهج".
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المراحل الأولى قريبًا بإذن الله حيث سيكون تعليم الموسيقى حضوريًا في المدرسة والفصول والحصص الدراسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العامين المقبلين، حيث ستكون البداية في صفوف رياض الأطفال والصفوف الأولية، ثم تتدرج إلى أن تصل إلى بقية المراحل الدراسية.
وكانت هيئة الموسيقى أطلقت نشاطًا لا صفّيًا بمسمّى "الثقافة الموسيقية"، بالتعاون مع وزارة التعليم.
ويقدم النشاط محتوى إثرائيًا على منصة "مدرستي" التابعة لوزارة التعليم، بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين.
ويقدم الفنان والمطرب الشاب عايض يوسف، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر منصة "مدرستي" معلومات في الثقافة الموسيقية، وذلك كأول معلم لبرنامج الثقافة الموسيقية، الذي قررت هيئة الموسيقى بالتعاون مع وزارة التعليم تعليمها لطلاب التعليم العام عبر منصة "مدرستي."