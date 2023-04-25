محليات

برد وفرصة للسيول.. 11 منطقة في توقعات "الحصيني" لأمطار الـ24 ساعة المقبلة

تضم مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وحائل والقصيم ونجران وجازان
برد وفرصة للسيول.. 11 منطقة في توقعات "الحصيني" لأمطار الـ24 ساعة المقبلة
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قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن من المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة من ظهر اليوم الثلاثاء وحتى ظهر غد الأربعاء، أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، وحائل، والقصيم، والجوف، ونجران، وجازان، والشرقية) من المملكة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على تويتر، أن الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد، مع فرصة سيول على أجزاء من المناطق تُسبَق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- تمتد إلى اليمن وعمان.

وتابع: "قد تكون غزيرة جدًّا على جنوب شرق عمان.. والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم".

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني

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