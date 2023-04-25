برد وفرصة للسيول.. 11 منطقة في توقعات "الحصيني" لأمطار الـ24 ساعة المقبلة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن من المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة من ظهر اليوم الثلاثاء وحتى ظهر غد الأربعاء، أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، وحائل، والقصيم، والجوف، ونجران، وجازان، والشرقية) من المملكة.