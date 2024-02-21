"الشريف": يوم التأسيس مناسبة نستحضر فيها أجمل ذكريات التضحيات وإبرازاً للعمق التاريخي والحضاري

رفع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف باسمه ونيابة عن منسوبي طائفة متعهدي الإعاشة أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة الوطن وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان والتقدّم والازدهار في ظلّ القيادة الرشيدة.