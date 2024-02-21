"الشريف": يوم التأسيس مناسبة نستحضر فيها أجمل ذكريات التضحيات وإبرازاً للعمق التاريخي والحضاري

رفع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف باسمه ونيابة عن منسوبي طائفة متعهدي الإعاشة أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة الوطن وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان والتقدّم والازدهار في ظلّ القيادة الرشيدة.
وأضاف "الشريف" أن ذكرى يوم التأسيس السعودي نستحضر فيها أجمل ذكريات التضحيات ونجدد عهد الانتماء والولاء لقيادتنا الحكيمة يوم التأسيس يوم الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، واستذكاراً لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون وإبرازاَ للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
وأشار "الشريف": نحتفل فيه بتأسيس مملكتنا الحبيبة ونأخذ الإلهام من قصتها العظيمة المليئة بالعزة والإصرار نعبر عن مدى فخرنا بوطننا الذي يمثل رمزاً للعزة والكرامة، ونسأل الله أن يديم على مملكتنا عزها ورفعتها وأن يحميها من كل شر.