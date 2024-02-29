لتجربة مميزة.. "هيئة النقل" تكشف عن حقوق مستخدمي تطبيقات نقل الركاب

كشفت الهيئة العامة للنقل عن أبرز حقوق مستخدمي تطبيقات نقل الركاب، التي توفر للمستخدمين تجربة نقل مميزة.
وأوضحت الهيئة أن من حقوق المستخدمين إظهارُ بيانات الرحلة والسائق والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة، وتحديد آلية تسليم المفقودات لأصحابها، وتوفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، والتأكد من نظافة السيارة من الداخل والخارج.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس عن بدء تطبيق قرار إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا حال إلغائه أكثر من 5 رحلات خلال الشهر.
ولفتت إلى أن القرار يهدف لوضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.