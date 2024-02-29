لتجربة مميزة.. "هيئة النقل" تكشف عن حقوق مستخدمي تطبيقات نقل الركاب

وأوضحت الهيئة أن من حقوق المستخدمين إظهارُ بيانات الرحلة والسائق والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة، وتحديد آلية تسليم المفقودات لأصحابها، وتوفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، والتأكد من نظافة السيارة من الداخل والخارج.