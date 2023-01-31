بعد المسح وحصر مواقع قرود البابون.. "الحياة الفطرية" يبدأ "تطبيق الحلول": قطعنا شوطاً كبيراً

ونظرًا لكون مشكلة تزايد أعداد قرود البابون مشكلة قديمة يبلغ عمرها عقوداً ومتعددة الأبعاد؛ أكد المركز أن معالجتها تتم بشكل مرحلي تتطلب وقتًا وتحتاج إلى تضافر الجهود، ويعد المواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها من خلال إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة ذات التأثير الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده، وذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان.