تعرف على مهام قيادات أمن الطرق للعمرة في موسم رمضان

وأضاف: ترتكز أهم هذه العمليات أولا على رفع مستوى السلامة المرورية على مستوى الطريق المؤدي إلى العاصمة المقدسة، وذلك من خلال نشر الدوريات الرسمية وسرية على امتداد هذه الطرق وإنشاء نقاط تفتيش ونقاط تهدئة للحد من السرعة العالية على هذه الطرق وتقديم الخدمات الإنسانية لجميع مرتادي هذه الطرق وصولي إلى العاصمة المقدسة ومباشرة البلاغات وتقليل فترة زمن الاستجابة.