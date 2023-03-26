تعرف على مهام قيادات أمن الطرق للعمرة في موسم رمضان

أوضح ركن التقنية والإعلام والاتصال المؤسسي بقوات أمن الطرق المقدم مستور الكثيري أن القوات الخاصة لأمن الطرق باشرت مهامها ضمن مسؤولياتها بإعداد الخطة وأوامر العمليات وذلك عبر سنان الداخلية.
وأضاف: ترتكز أهم هذه العمليات أولا على رفع مستوى السلامة المرورية على مستوى الطريق المؤدي إلى العاصمة المقدسة، وذلك من خلال نشر الدوريات الرسمية وسرية على امتداد هذه الطرق وإنشاء نقاط تفتيش ونقاط تهدئة للحد من السرعة العالية على هذه الطرق وتقديم الخدمات الإنسانية لجميع مرتادي هذه الطرق وصولي إلى العاصمة المقدسة ومباشرة البلاغات وتقليل فترة زمن الاستجابة.
وأردف : من المهام توطين التقنية بشقيقها العنصر البشري والميداني من خلال تأهيل الكوادر البشرية وتأمين الأجهزة الكافية واللويحة في الميدان للتحقق من سلامة وصحة التصاريح المخولة للقادمين عبر مراكز الضبط الأمني الدخول لأداء مناسك العمرة ونتمنى للجميع نسكنًا مقبولًا بكل يسر وطمأنينة.
ونشر الحساب مقاطع لرجال القوة وهم ينظمون حركة السير في نقاط الضبط الامني ويتاكدون من التصاريح اللازمة لأداء العمرة.