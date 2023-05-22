58 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 58 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 5/ 2/ 2023م وحتى 7/ 5/ 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 835 طناً و885 كيلوغراماً من السلال الغذائية، و35 طناً و260 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، و 113 طناً و 960 كيلو غراماً من المساعدات الطبية، فضلاً عن 239 طناً و316 كيلو غراماً من التمور للأسر الأشد احتياجاً في اليمن، متوجهة إلى محافظات حضرموت وصعدة ومأرب وتعز وشبوة وعدن وحجة والمهرة والجوف ولحج وأبين والحديدة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم .
يأتي ذلك فيما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات بمديرتي كرش والمضاربة رأس العارة بمحافظة لحج حول مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي التربوي للأطفال في المدارس، وتستمر 6 أيام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وسيتلقى 120 معلمًا ومعلمة خلال الدورة مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي التربوي للأطفال في المدارس، لتحسين من مستواهم ومساعدتهم في تخطي الهموم النفسية الاجتماعية، إضافة إلى إكساب المعلمين معارف ومهارات تمكنهم من العمل على حل المشكلات التي تحدث في أوساط الطلاب وانعكاس الأزمات والكوارث الطبيعية عليهم.
وسينفذ البرنامج خلال ثلاث مراحل للتدريب على مجالات الدعم النفسي والاجتماعي والتعلم النشط، وتستهدف 330 من المعلمين والمعلمات وأعضاء مجالس الآباء والأمهات في المديريتين.
ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة تنغايل بجمهورية بنجلاديش الشعبية المقام خلال الفترة من 11 وحتى 18 مايو 2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.749 حالة، وتوزيع 1.205 نظارات طبية، وإجراء 484 عماية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج دون تمييز.