58 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 58 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 5/ 2/ 2023م وحتى 7/ 5/ 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 835 طناً و885 كيلوغراماً من السلال الغذائية، و35 طناً و260 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، و 113 طناً و 960 كيلو غراماً من المساعدات الطبية، فضلاً عن 239 طناً و316 كيلو غراماً من التمور للأسر الأشد احتياجاً في اليمن، متوجهة إلى محافظات حضرموت وصعدة ومأرب وتعز وشبوة وعدن وحجة والمهرة والجوف ولحج وأبين والحديدة.