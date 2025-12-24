معمل البنك العربي الوطني يوفر بيئية تعليمية تقنية لأكثر من 370 طالبة ومعلمة في مدرسة 105 الابتدائية للبنات بالرياض

من ناحيتها ثمّنت الأستاذة سارة العبود مديرة المدرسة مبادرة البنك العربي الوطني إنشاء وتطوير معمل anb للحاسب الآلي، والذي سينعكس أثره الإيجابي على الطالبات والكادر التعليمي على حد سواء، وسيكون له دوره الفاعل في دعم وتطوير البيئة التعليمية التفاعلية في المدرسة، وتنمية مهارات الطالبات في الجانب التقني، بما يمكنهن من مواكبة متطلبات العصر، وتعزيز قدراتهن على الإبداع والابتكار، إلى جانب ما يمثله هذا المعمل من نموذج مستدام للشراكة البنّاءة بين القطاعين الخاص والعام لدعم التنمية المجتمعية.