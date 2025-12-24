معمل البنك العربي الوطني يوفر بيئية تعليمية تقنية لأكثر من 370 طالبة ومعلمة في مدرسة 105 الابتدائية للبنات بالرياض

دشّنت المدرسة الابتدائية 105 للبنات بالرياض، وتحت شعار " تعلم اليوم لتقود الغد" معمل البنك العربي الوطني للحاسب الآلي، والذي تكفّل البنك بإنشائه وتطويره تحت مظلة مبادراته المجتمعية التعليمية، للمساهمة في تنمية البيئية التعليمية وتمكينها من بناء أجيال مؤهلة تقنياً، وبما يسهم في تحفيز روح الابتكار والإبداع لدى الطالبات، ويؤهلن معرفياً ومهارياً.
وسيسهم المعمل في دعم وتطوير المهارات الرقمية والتقنية لأكثر من 370 طالبة ومعلمة في المدرسة من مختلف الفئات العمرية، ضمن بيئة تفاعلية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات التقنية والبرمجيات التعليمية المتخصصة، ومدعمة بشبكة متقدمة للإنترنت، ومنظومة حماية البيانات والأمن السيبراني، وعلى النحو الذي يتيح أمام الطالبات الوصول إلى موارد تعليمية إضافية، وتعزيز مفهوم التعلم الذاتي، وتحسين قدرات البحث والابتكار، وبما ينعكس بالتالي على تحسين جودة التدريس بالاعتماد على الأنماط التقنية في الشرح والتعليم.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني الأستاذ خالد الراشد عن اعتزاز anb بتبني هذه المبادرة التقنية النموذجية والتي يتطلع من خلالها البنك إلى تعزيز شراكته مع المؤسسات التعليمية الوطنية، ودعم بنيتها التقنية وبيئتها التعليمية بالأدوات المعرفية الرقمية، لتمكين أجيال واعدة من بناتنا الطالبات، وتحفيز روح الإبداع والابتكار لديهن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تمكين الإنسان وتنمية الطاقات البشرية الوطنية على رأس اهتماماتها.
من ناحيتها ثمّنت الأستاذة سارة العبود مديرة المدرسة مبادرة البنك العربي الوطني إنشاء وتطوير معمل anb للحاسب الآلي، والذي سينعكس أثره الإيجابي على الطالبات والكادر التعليمي على حد سواء، وسيكون له دوره الفاعل في دعم وتطوير البيئة التعليمية التفاعلية في المدرسة، وتنمية مهارات الطالبات في الجانب التقني، بما يمكنهن من مواكبة متطلبات العصر، وتعزيز قدراتهن على الإبداع والابتكار، إلى جانب ما يمثله هذا المعمل من نموذج مستدام للشراكة البنّاءة بين القطاعين الخاص والعام لدعم التنمية المجتمعية.
يذكر أن هذا المعمل يعدّ تجربة إضافية للبنك العربي الوطني في مجال تطوير وإنشاء معامل الحاسب الآلي وتنمية المهارات بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتنموية الوطنية، حيث سبق للبنك أن تكفل بإنشاء نماذج مماثلة في مقر جمعية إنسان في الرياض، وكذلك تجربته في إنشاء معمل ذكي وحاضنة ابتكارية في مدارس مداك العالمية بالمدينة المنورة والتي استفاد منها مئات الطلاب في تنمية مهاراتهم الإبداعية ضمن بيئة تعليمية مدعمة بأحدث التقنيات الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.