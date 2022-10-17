في خطابه لـ "الشورى".. ماذا قال خادم الحرمين عن "أوبك بلس" والدور السعودي في دعم الطاقة؟

ويتسق حديث خادم الحرمين، مع ما تحظى به المملكة من مكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، ووظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا وذلك عام 1960، كما شاركت في عام 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).