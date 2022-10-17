في خطابه لـ "الشورى".. ماذا قال خادم الحرمين عن "أوبك بلس" والدور السعودي في دعم الطاقة؟

أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- السياستَيْن الداخلية والخارجية للدولة بتفاصيلها الدقيقة، وتحدث الملك عن عددٍ من المواضيع المتعلقة بوضوحٍ شديد، وذلك في خطابه السنوي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ.
ومن بين القضايا والمواضيع التي تطرق لها الملك، جاء موضوع النفط وتحالف "أوبك بلس"، كإحدى أبرز النقاط التي تداولها، وبيّن فيها سياسة المملكة وأهدافها.
وبيّن خادم الحرمين، أن المملكة تسعى بشكلٍ حثيث، إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، نظراً لكون البترول أحد أهم عناصر دعم ونمو الاقتصاد العالمي، كما أنها تعمل على ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة، وهي (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي).
ودلل الملك على الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في دعم واستقرار أسواق الطاقة، بتأسيسها وعملها على استمرار اتفاق مجموعة "أوبك بلس"، وهو الأمر الذي أرجعه إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة؛ لتسريع استقرار الأسواق، واستدامة إمداداتها، وكذلك حرصها على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.
ويتسق حديث خادم الحرمين، مع ما تحظى به المملكة من مكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، ووظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا وذلك عام 1960، كما شاركت في عام 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وتجلى الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء جائحة كورونا، حيث توصلت إلى اتفاق "أوبك بلس" التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة على الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق في استقرار الأسواق العالمية.