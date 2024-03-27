"الشرائع".. مركبة تصدم مسنة أثناء خروجها من صلاة التراويح

وتفصيلاً، بعد أداء صلاة التراويح في أحد مساجد الشرائع، وعند خروج المصلين من المسجد، تقدمت إحدى المركبات، وكان يقودها شاب؛ ليأخذ والدته من المسجد، وأثناء تقدمه بالمركبة ارتطم بسيدة؛ فوقعت على الأرض وهي تشكو من عدم مقدرتها على القيام؛ فبادر الشاب برفقة والدته بحمل السيدة، والتوجه بها إلى المستشفى، الذي أكد بعد الكشف عليها أن لديها كسرًا في الساق؛ وتحتاج لتدخُّل جراحي؛ فتم تنويمها في المستشفى لتلقي العلاج.