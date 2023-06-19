فيديو مؤثر.. وصية حاجّ سوري قبل وفاته بـ3 ساعات في مكة المكرمة

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الحاج محمد حامد، في وصيته لأبنائه: إن الموت حق، وإنه يسامح أمة النبي محمد في حقوقه، وإيفاء ديونه، كما أوصاهم بإكمال بناء المسجد من بعده، وأن يجعلوا بيتًا -بناه حديثًا- وقفًا إسلاميًا لوجه الله، فلا يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار.