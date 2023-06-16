بالفيديو.. وزير التعليم يشيد بطلاب "موهبة": أنتم مصدر تحفيز وفخر وسعادة لنا جميعًا
أشاد وزير التعليم يوسف البنيان بما يمتلكه طلاب "موهبة" من حرص واهتمام ومثابرة وجدية في العلم والتعلم، معتبرًا إياهم مصادر تحفيز وفخر وسعادة للجميع بما يحققونه من إنجازات وجوائز.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال زيارته أمس الجمعة مقر الطلبة الموهوبين المشاركين في التدريب المكثف ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية، الذين وقف على تدريبهم وتأهيلهم قبل انطلاقهم لخوض المنافسات الدولية لعام 2023، وذلك بحضور الأمين العام لموهبة د. آمال الهزاع، وعدد من قيادات التعليم وموهبة والجامعات السعودية المشاركة في التدريب والشركات الكبرى.
وتبادل الوزير البنيان الحديث مع الطلاب والطالبات الموهوبين، وخاطبهم: "نحن نتعلم منكم الالتزام والمثابرة والحرص على العلم والتعلم". وعد التحاقهم ببرنامج التدريب المكثف نجاحًا بحد ذاته.. لافتًا إلى أن حصولهم على الميداليات والجوائز في المحافل الدولية أمرٌ مفرح لنا جميعًا، ومستدركًا: لكن العلم والمعلومة هما الأساس، وأنتم مصدر فخر وسعادة للوطن ومدارسكم ومعلميكم وأسركم.
واعتبر وزير التعليم اجتهاد ومثابرة الطلبة الموهوبين وجديتهم في البحث والتدريب والعلم والتعلم مصدر إلهام للجميع، وقال: "عندما يُقال لنا لماذا تذهبون وتعملون يوم الجمعة؟ ها نحن نشاهدكم الآن ونتعلم منكم. أنتم مصدر تحفيز للكبار والصغار".
وأثنى الوزير البنيان خلال جولته على المشرف التعليمي بمؤسسة موهبة، المعلم يوسف الشهراني، مؤكدًا أن الوزارة أساسها المعلم.
ورصدت "سبق" مشاعر الطلاب المشاركين في التدريب المكثف.. ففي البداية قالت الطالبة الموهوبة جوري إبراهيم الجهني، بالصف الثالث الثانوي بمدارس العقيق الدولية بإدارة تعليم المدينة المنورة، لـ"سبق" إنها تستعد للمشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، الذي سيقام في أغسطس. مشيرة إلى أنها التحقت ببرنامج التدريب المكثف بعد أن تجاوزت مسابقة موهوب، والمشاركة بالملتقيات.
وأضافت الطالبة جوري: يستغرق التدريب المكثف قرابة 10 ساعات يوميًّا؛ إذ نبدأ من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ6 مساء بالعمل مع المدربين، وبحل المسائل، ومناقشة الزملاء، وإقامة المسابقات.. كما نقوم أيضًا بتطوير أنفسنا في منازلنا بعد الانتهاء من الدورات والملتقيات. ونوهت بدور والدَيْها ومدرستها ومعلماتها ودعمهم لها، الذين كان لهم الفضل -بعد الله- فيما وصلت إليه.
وأكدت الطالبة الموهوبة أنها تستمتع بكل وقت تقضيه في البحث والدراسة والعلم والتعلم، وتتطلع دائمًا للمزيد من المعرفة. ونصحت الطلاب والطالبات بالحرص على اكتساب المزيد من العلم والمهارات والخبرات، وتطوير أنفسهم، والاشتراك في برامج موهبة، والسعي خلف شغفهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم.
وقال الطالب الموهوب يزن حاتم المغربي من مدرسة منارات جدة العالمية بتعليم جدة لـ"سبق": إن التدريب المكثف يجمع بين المتعة والمعرفة. وعندما يتمكن الطالب المشارك من ترتيب وتنظيم وقته لن يشعر بالتعب أو الإرهاق، بل يزيده ذلك حماسة ودافعية للتعلم.
وبدوره، بيّن الطالب الموهوب علي محمود الخليفة من مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بإدارة تعليم الشرقية أن الهدف من التدريب المكثف هو اختيار أفضل الموهوبين للمشاركة في المسابقات الدولية، معربًا في هذا الإطار عن طموحهم لتحقيق ميداليات الفوز، ورفع راية الوطن "المملكة العربية السعودية" في المحافل العربية والدولية.