بالفيديو.. وزير التعليم يشيد بطلاب "موهبة": أنتم مصدر تحفيز وفخر وسعادة لنا جميعًا

وأضافت الطالبة جوري: يستغرق التدريب المكثف قرابة 10 ساعات يوميًّا؛ إذ نبدأ من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ6 مساء بالعمل مع المدربين، وبحل المسائل، ومناقشة الزملاء، وإقامة المسابقات.. كما نقوم أيضًا بتطوير أنفسنا في منازلنا بعد الانتهاء من الدورات والملتقيات. ونوهت بدور والدَيْها ومدرستها ومعلماتها ودعمهم لها، الذين كان لهم الفضل -بعد الله- فيما وصلت إليه.