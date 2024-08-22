عدسة جوية توثق هطول أمطار غزيرة غرب حائل

ووفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأرصاد: يستمرّ توقُّع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق المجاورة مثل القصيم وتبوك، وحذّر المركز من احتمالية استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، والتي قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، داعيًا المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر.