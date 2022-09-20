بريدة.. "جراحة ميكروسكوبية دقيقة" تنقذ فك مريض من "ورم خبيث"

يُذكر أن قسم الأسنان في مستشفى بريدة المركزي تمكّن خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م من تقديم خدماته إلى 12748 مستفيدًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من عيادة الأسنان الأولية 1329، وعدد المستفيدين من عيادة أسنان الأطفال 1720، وعيادة تقويم الأسنان 1674، وعيادة الاستعاضة السنية 2493، فيما قدمت عيادة جراحة الفم والفكين خدماتها لـ2483 مستفيدًا، وعيادة علاج جذور وعصب الأسنان لـ2396، وعيادة أمراض وجراحة اللثة.