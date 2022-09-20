بريدة.. "جراحة ميكروسكوبية دقيقة" تنقذ فك مريض من "ورم خبيث"

أسهم، بفضل الله، الفريق الطبي لجراحة الوجه والفكين بمستشفى بريدة المركزي، في إنهاء معاناة مريض أصيب بورم خبيث منتشر في الفك السفلي الأيسر بعد إجراء عملية جراحية ميكروسكوبية دقيقة.
وأكد تجمّع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى قسم جراحة الوجه والفكين، وهو يعاني من ورم خبيث في الفك السفلي منذ أكثر من 3 سنوات، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين انتشار الورم في كافة أجزاء الفك السفلي الأيسر، وقرر الفريق المعالج التدخل الجراحي باستئصال كامل للورم والفك السفلي، وتعويض الفك السفلي باستخدام عظمة شظية الساق بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكللت العملية بالنجاح والله الحمد.
يُذكر أن قسم الأسنان في مستشفى بريدة المركزي تمكّن خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م من تقديم خدماته إلى 12748 مستفيدًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من عيادة الأسنان الأولية 1329، وعدد المستفيدين من عيادة أسنان الأطفال 1720، وعيادة تقويم الأسنان 1674، وعيادة الاستعاضة السنية 2493، فيما قدمت عيادة جراحة الفم والفكين خدماتها لـ2483 مستفيدًا، وعيادة علاج جذور وعصب الأسنان لـ2396، وعيادة أمراض وجراحة اللثة.