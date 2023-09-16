"متحدث الأرصاد": الحالة الجوية بجازان شبيهة لما تعرّضت لها العاصمة المقدّسة الشهر الماضي

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار للون الأحمر، أمس الجمعة، من حالة رياحٍ نشطة مصحوبة بانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقطٍ للبَرَد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على جازان.