وزير الدفاع يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لسائر القوات العسكرية - أيده الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل الأمير خالد بن سلمان، المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر أبطالنا البواسل، والمرابطين على الحدود والثغور في ميادين العز والشرف، المدافعين بأمانة وإخلاص عن الوطن ومقدساته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويديم على بلادنا نعمة الاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وأن يديم على العالم أجمع الأمن والسلام.