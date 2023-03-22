وزير الدفاع يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وسأل الأمير خالد بن سلمان، المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر أبطالنا البواسل، والمرابطين على الحدود والثغور في ميادين العز والشرف، المدافعين بأمانة وإخلاص عن الوطن ومقدساته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويديم على بلادنا نعمة الاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وأن يديم على العالم أجمع الأمن والسلام.