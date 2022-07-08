نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة عالمية

وأوضح أنه تم البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلاسة ونجاح، مبينًا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم.