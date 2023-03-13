شاهد.. الأمطار تكسي "أندلس الحجاز" اللون الأخضر وتُشبعها بالجمال الطاغي

اكتست باللون الأخضر، وتشبعت بالجمال الطاغي .. تلك هي من أسموها بـ "أندلس الحجاز" والمتمثلة في بلاد ثقيف بمحافظة ميسان، عقب الأمطار التي شهدتها في الفترة السابقة، وهذه الأيام.
وتباهت "بلاد ثقيف" وأثارت الزوار والسائحين بعد أن توشحت مزارعها وجبالها بالخُضرة والزهور، في واقعةٍ طبيعية سيطر فيها الجمال على أعين الزوار، وعلى عدسات هواة التصوير والذين تتجمل عدساتهم بتلك الحالات التي أصبحت أيقونات جمال في السياحة الريفية.
وتشكل هذه المساحة تحديًا لمثيلاتها من المناطق السياحية في بلادنا، جاذبة عاشقي الجمال للاستمتاع بتلك الحقيقة التي حبا الله بها تلك المنطقة المعروفة بأجوائها المعتدلة صيفًا.