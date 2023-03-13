شاهد.. الأمطار تكسي "أندلس الحجاز" اللون الأخضر وتُشبعها بالجمال الطاغي

وتباهت "بلاد ثقيف" وأثارت الزوار والسائحين بعد أن توشحت مزارعها وجبالها بالخُضرة والزهور، في واقعةٍ طبيعية سيطر فيها الجمال على أعين الزوار، وعلى عدسات هواة التصوير والذين تتجمل عدساتهم بتلك الحالات التي أصبحت أيقونات جمال في السياحة الريفية.