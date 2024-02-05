شاهد.. المعهد النسائي بالأمن العام يُبرز مهارات "الفصيل الصامت" بمعرض "الدفاع العالمي"

يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوّار جناح وزارة الداخلية "مقدام"، بمعرض الدفاع العالمي 2024 م، في مدينة الرياض، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، "الفصيل الصامت" لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات.