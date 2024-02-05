محليات

شاهد.. المعهد النسائي بالأمن العام يُبرز مهارات "الفصيل الصامت" بمعرض "الدفاع العالمي"

عرض لتشكيلات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة إتقان المرأة
شاهد.. المعهد النسائي بالأمن العام يُبرز مهارات "الفصيل الصامت" بمعرض "الدفاع العالمي"

يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوّار جناح وزارة الداخلية "مقدام"، بمعرض الدفاع العالمي 2024 م، في مدينة الرياض، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، "الفصيل الصامت" لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات.

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

الأمن العام
معرض الدفاع العالمي 2024
المعهد النسائي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org