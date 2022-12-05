"النيابة العامة": يُحظر الدخول بطرق غير مشروعة لموقع أو نظام للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي

وتابعت: "يعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منه، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه".

وبيّنت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.