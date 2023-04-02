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موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"

مجلس الوزراء يوافق على تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
بدر الجبل
بدر الجبل

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، تناولتها "سبق"، وشملت وصول سمو ولي العهد إلى المدينة المنورة، وزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء. كما وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، وانضمام السعودية لاتفاقية البُن. وكذلك لقي 20 شخصا مصرعهم، وأُصيب آخرون في حادث مروري لـ"باص" بعقبة شعار عسير.

كما شهد الأسبوع الماضي القبض على شخص في حالة غير طبيعية، اصطدم بمركبات عمدًا، وأطلق النار. وأيضًا لأول مرة المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة السعودية الثالثة.

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
انعقد برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان وانضمام السعودية لاتفاقية البُن
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. "الإخلاء الطبي" ينقل 3 مواطنين من الكويت إلى المملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
شاهد تجربة حية.. بدء الرصد الآلي لمخالفات "ملاحقة وتعطيل" سيارات الإسعاف
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
اصطدام وانقلاب.. مصرع  20 شخصاً وإصابة آخرين في حادث مروري لـ"باص" بعقبة شعار عسير
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
شاهد.. سيول من البرَد في "بجده" بتبوك
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
المملكة من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
شرطة الرياض تعلن القبض على شخص اصطدم بمركبات عمداً وتوضّح: كان في حالة غير طبيعية
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
لأول مرة.. المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة السعودية الثالثة
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
في فيديو متداوَل.. شاب يساهم في إنقاذ سيارة من الاحتراق بسرعة تصرُّفه
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
"الحج" تتيح الحجز للعمرة في العشر الأواخر
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
تجاوباً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" توجه مالك قطعة أرض بإزالة التشوه البصري
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
الجوف.. القبض على مقيم نقل مقيمة متغيّبة عن العمل ومحاولته رشوة رجل أمن
موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
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موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
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موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"
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