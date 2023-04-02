موجز "سبق" الأسبوعي: زيارة ولي العهد للمدينة.. والسعودية أكبر المانحين.. ومأساة بـ"عقبة شعار"

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، تناولتها "سبق"، وشملت وصول سمو ولي العهد إلى المدينة المنورة، وزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء. كما وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، وانضمام السعودية لاتفاقية البُن. وكذلك لقي 20 شخصا مصرعهم، وأُصيب آخرون في حادث مروري لـ"باص" بعقبة شعار عسير.
كما شهد الأسبوع الماضي القبض على شخص في حالة غير طبيعية، اصطدم بمركبات عمدًا، وأطلق النار. وأيضًا لأول مرة المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة السعودية الثالثة.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: