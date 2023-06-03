موجز "سبق" الأسبوعي: "التقويم الدراسي الجديد" و"تعداد الإحصاء" أبرز موضوعات الأسبوع الماضي

كان التقويم الدراسي الجديد وتعداد الإحصاء الأخير عن أعداد سكان المملكة على قائمة الموضوعات الأكثر نقاشًا في مجالس السعوديين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، لكونها مرتبطة بحياتهم الاجتماعية، فالتقويم تضمّن الفصول الثلاثة التي تباينت حول جدواها الأقلام والألسن، والإحصاء كان حاضرًا بوصفه أدق عمليات مسح ورصد لكتل المواطنين والمقيمين وتوزيعهم على الخريطة السعودية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في إحصاء 2022 للخروج بأفضل النتائج.