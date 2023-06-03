موجز "سبق" الأسبوعي: "التقويم الدراسي الجديد" و"تعداد الإحصاء" أبرز موضوعات الأسبوع الماضي

كان التقويم الدراسي الجديد وتعداد الإحصاء الأخير عن أعداد سكان المملكة على قائمة الموضوعات الأكثر نقاشًا في مجالس السعوديين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، لكونها مرتبطة بحياتهم الاجتماعية، فالتقويم تضمّن الفصول الثلاثة التي تباينت حول جدواها الأقلام والألسن، والإحصاء كان حاضرًا بوصفه أدق عمليات مسح ورصد لكتل المواطنين والمقيمين وتوزيعهم على الخريطة السعودية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في إحصاء 2022 للخروج بأفضل النتائج.
أيضًا من الموضوعات المهمة برز الأمر الملكي الذي نشرته صحيفة "أم القرى" يوم أمس حول إقرار الأحكام المُنظّمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة.
وعن المفاخر الوطنية التي لا يمكن تجاوزها؛ وصول أعضاء رحلة السعودية للفضاء بعد إجراء الاختبارات العلمية، وعودة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني للأرض بعد قضائهم ١٠ أيام على متن محطة الفضاء الدولية في حدث سجل اسم المملكة عالميًا.