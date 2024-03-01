الأول بالشرق الأوسط.. متنزه الغاط يحصد جائزة "العلم الأخضر" الدولية

ويقع متنزه الغاط الوطني على بعد 15 كيلو متراً من محافظة الغاط في منطقة الرياض على مساحة 34.5 كيلو متراً مربعاً، وهو ذو تربة طينية، تزدهر بها الأشجار والنباتات البرية من 200 نوع، أهمها: الطلح، والسلم، السدر، والسمر، والبان العربي، والسواس، والعوسج، ووصل عدد الأشجار والشجيرات فيه إلى أكثر من 200 ألف شجرة.