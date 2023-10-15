سمو محافظ الأحساء يرعى احتفال برنامج "ريف السعودية" باليوم الدولي للمرأة الريفية

وأكد سموّه أن ما وصلت إليه المرأة الريفية في المملكة من نجاحات في سوق العمل ، ومساهمتها في تنمية وتطوير مجتمعاتها الريفية ، جاءَا نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، من خلال إطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) وهو برنامج حكومي مُخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية ، يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية ، وزيادة الكفاءة والإنتاجية ، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي ، والعمل على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المُحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة التي تعمل تحت مظلة رؤية المملكة 2030.